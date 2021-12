Trala análise e avaliación das candidaturas presentadas polos centros escolares interesados en participar na décima edición do programa “Recíclate con Sogama” 2021-2022, canalizado a través do Plan Proxecta+ da Xunta de Galicia, resultaron seleccionados un total de 24 colexios, 10 da provincia de Pontevedra entre os que se atopan tres da bisbarra. Son o CEIP da Cruz de Nigrán, o Plurilingüe Infante Felipe de Borbón de Salvaterra de Miño e o Plurilingüe nº 2 de Tui.

A partir deste momento, comezan os proxectos en cada un deles, debendo xirar o seu traballo arredor do principio das tres erres (redución, reutilización e reciclaxe). Para elo contarán coa axuda permanente de Sogama, quen proporcionará os medios materiais e didácticos para que a comunidade educativa no seu conxunto interiorice a necesidade de previr e reducir a produción de residuos, as posibilidades que ofrece a reutilización para alargar a vida útil dos produtos, así como a importancia de segregar os materiais por tipoloxías e depositalos de forma diferenciada nos contedores de recollida selectiva para propiciar a súa posterior transformación en novas materias primas.

Con tal fin, esta empresa pública xa está proporcionando a cada colexio unha illa de reciclaxe, conformada por tres contedores (amarelo, azul e verde). Os centros que dispoñan de servizo de comedor y terreo (xardín ou horta), recibirán un compostador para elaborar o seu propio compost.

En xaneiro levaranse a cabo sesións formativas presenciais en cada colexio. O obxectivo último é que os escolares sexan capaces de discernir con claridade os residuos que deben introducirse en cada contedor e interioricen as bondades da reciclaxe, tanto no ámbito medioambiental como no económico e social.