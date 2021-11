Baixo o lema ‘Non deixes que te enREDen’ o Concello de Redondela presentou o programa que se desenvolverá con motivo do 25-N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a muller, co que se busca poñer o foco de atención na violencia sexual, control, chantaxe ou violencia psicolóxica que se poden dar nas parellas de adolescentes a través das redes sociais. Con ese fin o programa inclúe unha serie de charlas nos institutos do municipio que permitan ao alumnado afondar e interiorizar o concepto de igualdade. Do mesmo xeito tamén se organizan outros coloquios no multiusos da Xunqueira

Unha exposición itinerante visitará, ata o 15 de decembro, o casco urbano e as parroquias e o pro-pio día 25, ás 12.00 horas, terá lugar a lectura do manifesto institucional e deseguido desenvolverase a performance Iceberg dirixido por Yara Jucal; e pola tarde contacontos e obradoiro “Peúgo, o calcetín melenudo” para nenos de 6 a 9 anos na biblioteca de Redondela, que se repetirá ao día seguinte na de Chapela. Tamén o venres 26 celebrarase a Gala de entrega de premios do Certame de Xornalismo Ético ‘Sesé Mateo’, convocado polo Concello de Redondela.