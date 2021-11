Unha proposta de actividades lúdicas e pedagóxicas para nenos de entre 6 e 12 anos, baseada no traballo por proxectos, e seguindo unha metodoloxía activa, centrada na experimentación e a participación e chea de creatividade. Así presentan no Porriño o evento “Pinchoneno”, a versión infantil do “Pinchorriño” que se celebra esta tarde, de 17.00 a 22.00 horas, na Carpa Roxy, baixo inscrición previa.

A rapazada poderá gozar dun catering saudable, con diferentes postos de comida, e terá a oportunidade de asistir a diferentes actividades como un obradoiro para aprender a facer pizzas e granizados, unha zona de entretemento “Just dance” e outra de ocio dixital espacial. Coa charla “Isto é pop!” os nenos poderán participar nun faladoiro con Javier Becerra e Carolina Rubirosa. Tamén haberá outro parladoiro a cargo de Eme Dj coa ocasión de presentar o seu libro “Mamá quero ser Dj”. E ademais, o músico e actor Juan Manuel Montilla “El Langui”, gañador de dous premios Goya, participará nesta edición do Pinchoneno cunha charla motivadora xunto ao coñecido artista urbano galego Mon Devane, que fará unha mostra dos seus graffitis. E precisamente hoxe, 20 de novembro, conmemórase o Día Universal da Infancia iluminándose cunha cor especial a fachada da casa consistorial. Salceda E no veciño concello de Salceda de Caselas conmemoran esta data cun obradoiro de percusión con material de refugallo. Será pola tarde no Centro Social a Devesa e organízanse grupos por etapas educativas, Infantil de 3 a 5 anos ás 16.00 horas, 1º e 2º de Primaria ás 16.30, de 3º a 6º de Primaria as 17.30 e alumnado de ESO ás 19.30 horas. Limítase a 30 participantes por grupo e baixo inscrición previa na Casa da Cultura ou chamando aos teléfonos 986340543, 628579097 ou 615340586. Tamén hoxe, ás 12.00 horas na carpa situada a carón do novo centro de saúde e co gallo de Santa Icía, a Banda Cultural de Salceda ofrecerá un concerto solidario en apoio ao Síndrome de Rett. Todo o recadado destinarase integramente á iniciativa “Kilómetros de investigación. E mañá domingo, II Enduro Salceda de Caselas, Memorial Tino Lorenzo.