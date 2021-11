Dende onte e durante todo o mes de novembro, como xa viña sendo habitual antes da pandemia da COVID-19, todos os venres e sábados, entre as 19.00 e as 23.00 horas, celébrase o Pinchorriño.

As xornadas de degustación de pinchos do Porriño chegan a súa décimo quinta edición cun total de 27 establecementos de hostalería participantes. Cada un ofrece un petisco único e diferente con cada consumición (mínima de 1,50 euros)

Algúns xa tradicionais como os ovos rotos con zorza e o touro estofado, outros innovadores como arroz de marisco e diferentes tostas e bocatíns e logo os hai con nome que agocha sorpresa como “Teño dúas empanadillas facendo a mili en Móstoles”.

“Hai unha oferta de elaboracións moi variada e tamén hai pinchos veganos”, explicou durante o acto de presentación Noelia Conde, xerente da Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (Acipor), organizadora do evento. Conde informou de que en todos os establecementos participantes hai trípticos informativos a disposición do público coa relación de pinchos e locais.

Show more

O folleto tamén contén unha parte para selar con cada consumición. Con catro selos en catro establecementos diferentes éntrase no sorteo de catro vales de 100 euros cada un para gastar nos comercios asociados e hostaleiros participantes.