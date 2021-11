A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica do Campo de Concentración de Camposancos e Fosa Común de Sestás presentou no IES A Sangriña a unidade didáctica elaborada para alumnado de cuarto de ESO. O director do instituto foi o encargado de presentar o acto no que interviñeron Freitas, Javier Crespo e Uris Guisantes. O obxectivo da unidade é dotar dun material didáctico a profesorado e alumnado na materia de Historia que permita coñecer o que aconteceu no Campo de Concentración de Camposancos, a realidade da Fosa Común de Sestás e, en xeral, a represión franquista que se levou a cabo aquí, durante a Guerra Civil e anos posteriores