A axenda de outono do Concello do Rosal vén cargada de propostas para este mes. Os domingos 14 e 28, ás 19.00 horas no auditorio, representaranse as obras teatrais “Estrela do día” e “A pluma viva de Rosalía”, respectivamente.

Por outra banda, dende onte e ata o día 20, o salón de exposicións do Concello acolle unha mostra do ilustrador, pintor e escultor Ramón Trigo. E o venres 19 celebrarase un obradoiro de adornos caseiros, ás 17.00 horas no Espazo de Autoarranxo con inscrición previa no Concello

O Ciclo de Xornadas do Patrimonio continuará cunha charla e visita guiada aos petróglifos do concello, o venres 19, e outra o venres 26 sobre arqueoloxía e astronomía cunha saída para observar as estrelas.