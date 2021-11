O Concello de Salvaterra de Miño ten a disposición das persoas maiores de 65 anos un detector de fume para as súas vivendas, de mínimo mantemento e de fácil colocación, dentro da campaña de prevención contra incendios.

A entrega destes detectores nace dun convenio entre o Concello de Salvaterra, o Consorcio Provincial para a prestación do servizo contra incendios e salvamento e a Axencia Galega de Emerxencias para a xestión e prevención de emerxencias na zona transfronteriza, no marco do proxecto ARIEM 112 ( Asistencia recíproca interrexional en materia de emerxencias), cofinanciado pola Unión Europea.

O Concello de Salvaterra nestes intres é o único do Condado-Paradanta que gaña poboación, e dos poucos da provincia, cun número elevado de nacementos por ano e cunha incipiente poboación nova, pero tamén é verdade que conta cun número considerable de persoas maiores que viven soas, e co fin de aumentar a seguridade neses fogares ratificou este convenio de colaboración.

O detector inclúe unha guía de consellos, onde se explica como colocalos, onde e como é o seu mantemento.