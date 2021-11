Comezou onte un ciclo de cine dirixido a público adulto para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra a Muller.

“O medo” de Jordi Cadena foi a primeira das películas proxectadas deste Cinema 25N organizado pola Concellería de Igualdade. A ela seguirán os dous seguintes venres “A maleta de Marta” de Gúnter Schawaiger e “As elixidas” de David Pablos os días 12 e 19 respectivamente. E para rematar, o propio xoves 25 de novembro proxectarase “A fonte das mulleres” de Radu Mihaileanu. Todas as sesións son ás 19.00 horas no centro cultural municipal con capacidade limitada.

Exposición

Seguindo coa campaña “O amor non é violencia”, tamén dende onte, no vestíbulo do centro cultural pode visitarse unha exposición fotográfica acompañada de textos nos que se denuncian os tópicos da trampa que supón o “amor romántico” como ideal da relación de parellas.

Ademais realizaranse catro intervencións artísticas polas rúas da vila da man de Eva Casais, Gemma Marqués, Tamara Baz e o colectivo Expostas.

O 25 de novembro iluminarase a fachada do Concello.