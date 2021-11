A Omix da Guarda organiza diversos obradoiros no último mes do ano nos que posibilita artellar obxectos, traballar a creatividade e darlle segundos usos a obxectos. Desenvolverá tamén unha charla na que o xogo e o xoguete serán os protagonistas, nunhas datas nas que moitas familias planifican os agasallos de Nadal, tentando axudar nunha compra máis consciente e pedagóxica.

Así para os días 2 e 3 están programados obradoiros de Nadal, un de papiroflexia (18.30 horas) e outro de xogos (19.30 horas). O día 10 celebrarase o taller “Reutilizando envases” e o 17 “Reutilizando abelorios”, ambos ás 18.30 horas.

Os obradoiros teñen prazas limitadas e as persoas interesadas deberán inscribirse na OMIX a través do mail informacion@aguarda.es ou chamando ao teléfono 986610000 extensión 7. Para a charla do día 3 non é preciso anotarse.