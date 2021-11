Potenciar a autonomía e o desenvolvemento psicomotriz, tratar dificultades da linguaxe ou problemas de comunicación (por trastornos como o TEA, falta de audición, etc.), a través dunha terapia lúdica, activa e motivadora son os obxectivos principais cos que traballa o equipo do Servizo de Atención Temperá (SAT) da Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño.

O servizo botou andar nos últimos meses de 2020 e ata o día de hoxe a demanda foi en aumento. A coordinadora da unidade, Andrea Álvarez Rodríguez, explica que a subida de horas era necesaria para axilizar a longa lista de espera, unhas 70 familias procedentes dos catro concellos integrados na mancomunidade (A Guarda, O Rosal, Tomiño e Tui).

O equipo de profesionais que forman o SAT está composto por dúas psicólogas, unha fisioterapeuta e unha logopeda e ten a súa sede no edificio de Benestar Social do Concello de Tomiño. Así, agora atenden a xornada completa, de luns a venres de 09.00 a 14.00 e de 15.00 a 19.30 horas. Unha ampliación que foi posible grazas á subvención obtida pola Mancomunidade do Fondo Social Europeo a que, sumada ás axudas dos demais patrocinadores (Xunta de Galicia, Xacobeo e a propia Mancomunidade) e á entidade prestadora dos servizos Cogami.

O obxectivo de crear esta unidade no Baixo Miño é que as familias que teñan menores dificultades de desenvolvemento, poidan ser tratadas na propia comarca, sen ter que trasladarse ata Vigo. O servizo, ao que acoden agora mesmo máis de medio cento de familias da comarca, está destinado a nenos de entre 0 e 6 anos que precisen o establecemento de pautas e estratexias que promovan a súa normalización, a través de intervencións planificadas por un equipo interdisciplinar.