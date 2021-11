Asinada unha vez máis a Acta de Recoñecemento da Liña de Fronteira no Río Miño por parte de 13 dos alcaldes e representantes dos concellos galegos e cámaras municipais fronteirizas de Portugal. Un acto ao que tamén asistiu a semana pasada a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, xunto tamén con membros da Armada Española e da Marinha Portuguesa.

Na acta figura a sinatura de 8 dos alcaldes dos concellos galegos da Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra de Miño, As Neves, Crecente e Arbo e 5 presidentes das cámaras municipais de Caminha, Vilanova de Cerveira, Valença, Monçao e Melgaço, do lado portugués.

Mediante a navegación pola Ruta Internacional do Río Miño recoñeceuse a liña fronteiriza entre ambos países, na extensión correspondente ás súas respectivas xurisdicións.

Así, recoñeceuse que esta zona fluvial do río Miño, no seu tramo internacional que serve de fronteira entre ambas as nacións, non sufriu ningún cambio que non sexa o normal e natural do curso de auga do río Miño.

Tras embarcar as autoridades españolas desde a Comandancia Naval de Tui no patrulleiro “Cabo Fradera”, foron ao encontro do patrulleiro portugués “Río Minho”. Coas dúas embarcacións fondeadas asináronse as actas de recoñecemento fronteirizo de maneira conxunta.

Con este acto, que ten por obxecto examinar a parte fluvial da fronteira, dáse cumprimento ao recollido no artigo 15 do Tratado de Lisboa de 1864 no que se define a fronteira entre España e Portugal.

A subdelegada do Goberno , Maica Larriba, mostrouse moi satisfeita de participar, convidada pola Armada, “nun acto cheo de simbolismo que serve, ademais, para reforzar as relacións entre dous países irmáns, avanzar no intercambio de iniciativas e impulsar proxectos na fronteira do Miño”.

A Comandancia Naval do Miño, pertencente ao Ministerio de Defensa, é a institución encargada de velar polo cumprimento dos tratados internacionais subscritos entre España e Portugal relativos ao Tramo Internacional do Río Miño.

O Comandante Naval copreside, xunto co Capitán do Porto de Caminha, a Comisión Permanente Internacional do Río Miño, máximo órgano de decisión sobre as propostas relativas ás condicións do Tramo Internacional do Miño.