Na súa aposta polas enerxías renovables e coidado do medio ambiente, o Concello de Gondomar vén de instalar un sistema de calefacción composto por catro caldeiras de biomasa no Centro de Desenvolvemento Local. Esta instalación térmica da servizo a todo o inmoble e supuxo unha inversión de 88.600 euros, financiados con cargo aos orzamentos do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) e cofinanciado a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural ( FEADER). “A instalación desta nova caldeira supón unha mellora e modernización substancial do espazo e proporcionará un importante aforro enerxético neste edificio”, manifesta o rexedor Paco Ferreira, durante a visita ao centro.

Acompañado polo concelleiro de Medio Ambiente, Brais Misa, lembra que “un dos nosos obxectivos como administración é reducir a pegada ambiental de Gondomar, e apostar por todos os medios e recursos que permitan logralo como é o caso das enerxías renovables, algo no que estamos traballando”.

Aforro enerxético e redución de impacto ambiental

A nova instalación térmica de biomasa está composta de catro caldeiras e dun sistema de control que permitirá o funcionamento por sectores no edificio, dividido en dúas ás, de maneira que “se poderá acender segundo as necesidades e as demandas que existan en cada momento, sen necesidade de quentar todo o edificio como se viña facendo ata o de agora”, explica o edil.

O proxecto complétase cun depósito de inercia de 1.000 litros que almacena a enerxía que xeran as caldeiras. Ademais, situouse un contador para a medición de kwhtérmicos consumidos e un sistema de telexestión e control de incidencias con comunicación de alarmas á empresa encargada do seu mantemento, acordado no contrato de concesión por un período de 6 anos.

A reforma das catro caldeiras completouse con outras melloras como o arranxo da cheminea, instalación dunha nova porta máis na sala e a localización dun silo de almacenamento, con capacidade de 20 toneladas, para cubrir as necesidades da nova instalación.