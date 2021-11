O Concello de Mos segue sumando éxitos deportivos. Os últimos os colleitados pola ciclista Susana Alonso e a xinete Yara Iglesias.

Na casa consistorial, a alcaldesa e membros da corporación recibiron fai uns días a Alonso logo de revalidar o título de Campioa de España de BTT – Ultramaratón tras acabar primeira a Power Race León, disputada sobre 134 quilómetros con case 3.000 metros de desnivel. “Había que navegar e era complicado, non só cuestión de quen estaba máis forte”, explica a deportista mosense, que recoñeceu que “ao principio da carreira fixo moito frío e cando saíu o sol veume ben”.

Aproveitando a súa presenza no Concello, procedeuse a asinar o convenio de colaboración polo que a administración local lle outorga unha subvención anual nominativa.

Formando parte do equipo da Federación Galega de Hípica, Yara Iglesias quedou subcampioa de España do Campionato Interautonomías de Hípica e 8ª individual celebrado en Sanlúcar de Barrameda. Ao mesmo tempo, o seu cabalo Apolo JG conseguiu o 4º posto no Campionato de España de Cabalos Novos. Un total de 44 binomios tomaron a saída na proba de 60 quilómetros que estivo ata o final moi pelexada.

Éxitos en natación

Por outra banda, tamén o Club Natación Mos regresou con bos resultados do XXII Trofeo Amizade celebrado en Ponteareas. Rematou en sétima posición dun total de 16 clubs e logrou o ouro en 50 Bolboreta e bronce en 100 Bolboreta da man de Juan Ferrón, o bronce en 50 espalda de Eva Martínez e bronce en 50 braza con marca mínima de España de Carolina Pereiro.