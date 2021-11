O Concello de Gondomar recibiu un dispositivo co software GESTRAEE , pioneiro a nivel estatal para a xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos do seu punto limpo, para darlles unha segunda vida así como controlar os REES que se xeran no municipio. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, fixo entrega destes dispositivos, e tamén dunha guía de funcionamento a modo de manual, aos concellos beneficiarios do proxecto ESTRAEE, entre os que ademais de Gondomar atópanse Nigrán, A Guarda, Ponteareas, Silleda, A Lama, Cangas, Meaño e Vilagarcía.

ESTRAEE (Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xestión dos Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER a través do programa POCTEP, desenvólvese en nove ecocentros de España e nove de Portugal. O modelo aspira a converterse nun modelo en Europa da xestión responsable destes residuos.