A Asociación Cultural Quinta do Piñeiro celebrará a “Festa da Recolleita e Esfollada do Millo”, mañá, na área recreativa do Muíño da Ponte, ubicada en Corzáns, en Salvaterra de Miño.

A celebración comezará pola mañá coa súa popular recollida do millo, e estará amenizada polo grupo Naiama.

Durante a sesión vermú o grupo Efémeras será o encargado de entreter ao público. Pola tarde, Eventiño’s animará a cativas e cativos e Son das tabernas aos maiores. Para finalizar realizarase un gran magosto de balde para a todos os asistentes. Haberá postos de degustación de callos, churrasco ou polbo e artesanía.