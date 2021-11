Parecía un atrevemento ata que tres mulleres decidiron poñer en marcha ese produto ao que chamaron Calabizo, un chourizo de cabaza con todo o que ten que ter un chourizo, mais sen porco.

Sofía, Edurne e Keila déronlle para adiante a un alimento que impactou. Co firme convencemento de que existía un oco no mercado para un chourizo vexetal atinaron na súa aposta e hoxe o calabizo é un fixo en moitas tendas pequenas e lineais de grandes distribuidoras comerciais do país.

Non existe no mercado ningún outro embutido vexetal similar ao chourizo e elaborado de forma tradicional: curado e afumado con madeira de carballo.

É un alimento de gran valor nutritivo, baixo aporte calórico, alto contido en fibra, rico en antioxidantes, fonte de vitamina B6 e co sabor de sempre.

Calabizo é unha das historias do rural que se presentan en “Parte de ti”, unha campaña do Grupo de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural (formado por todo o tecido asociativo que hai nos concellos de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Redondela, Mos, O Porriño, Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda, Oia, Baiona, Nigrán e Gondomar máis os propios concellos) que por segundo ano vai enfocada a sensibilizar, concienciar e informar baseándose nas historias dos produtores. Cada unha delas cóntase en forma de vídeo para achegar a realidade do rural ao espectador. Poden visualizarse na web partedeti.eurural.org.