O Concello da Guarda continúa coas charlas informativas sobre o Plan de Compostaxe municipal en diferentes parroquias da vila. Logo de celebrarse unha no local da Asociación de Veciños o Percamiño na Gándara e na Casa da Comunidade de Montes de Camposancos, quedan outras dúas. A seguinte será o vindeiro xoves día 11 ás 19.00 horas no Local Social do Castro (Av. San Lorenzo) e a última celebrarase o 18 de novembro, á mesma hora, no Centro Social de Salcidos (A Portela).

A técnica de Medio Ambiente municipal é a encargada de ensinar aos asistentes ás charlas o funcionamento dos composteiros e o aproveitamento da compostaxe na vida diaria, cunha breve formación e explicación do Plan de Compostaxe Municipal, a través do cal este ano se repartiron máis de 200 composteiros individuais, cuns kits de compostaxe que constan dun composteiro individual, aireadores e termómetros.