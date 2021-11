Baixo o lema “A Cañiza Coidada é Sostible”, o Concello da Cañiza está a realizar unha campaña de sensibilización ambiental para tratar de reducir os seus residuos sólidos urbanos.

Comezouna o pasado 20 de outubro, aproveitando o día de feira. Nesa xornada dúas monitoras captaron a pé de rúa aos veciños para informarlles sobre as boas prácticas en materia de recollida selectiva de residuos.

As xornadas de concienciación continuaron nos centros escolares da Cañiza. As alumnas e alumnos do IES A Cañiza, do CEIP de Valeixe, do centro de ESO da Cañiza e do Centro de Primaria da Cañiza tiveron a oportunidade de recibir unha charla didáctica de 40 minutos de duración, onde Cristina Cabana, a monitora da empresa Ancaria SL, lles explicou qué son os residuos sólidos urbanos, cómo se debe reciclar, cáles son os distintos tipos de contenedores que temos ao noso dispor e finalmente o proceso de compostaxe.

Unha xornada de concienciación ambiental dirixida as mozas e mozos de 1º de Formación Profesional e de 4º da ESO e aos nenos de 4º, 5º e 6º de primaria do CEIP de Valeixe e 6º de primaria do CPI A Cañiza.

Foron máis de 130 alumnas e alumnos os que recibiron formación sobre as distintas formas de reciclar, qué refugallos deben depositarse en cada colector; os erros que se cometen diariamente na selección dos residuos, trucos para saber cómo identificar un residuo, as ventaxas dos ecodiseños á hora de reciclar e para rematar os beneficios da compostaxe e cómo se deben utilizar estas formas naturais de reciclar.

Esta campaña ten como obxectivo final: reducir a emisión de residuos, reutilizándoos e cando isto non é posible, reciclar. Un ciclo máis coñecido como a «Regra das 3 R». Todo para aumentar a recuperación enerxética, abaratar o prezo da recollida dos residuos e os costes de produción das materias primas e a utilización da auga. O que ademáis permitirá que non se aumenten os niveles de emisión de dióxido de carbono e gases contaminantes a biosfera e polo tanto todos poidamos contribuír a rebaixar a efecto invernadoiro e o quentamento global.

O Concello da Cañiza continuará esta campaña de sensibilización, organizando unha nova xornada informativa a pe de rúa hoxe mesmo. A veciñanza e visitantes que se acheguen ao centro da localidade recibirán información.