O CEIP de Leirado, en Salvaterra de Miño, acolleu un acto de recoñecemento ao traballo de Aurora Ramilo, a persoa que durante 15 anos liderou o equipo de biblioteca do centro; biblioteca hoxe incluída no Plan LIA-2. Como coordinadora da biblioteca escolar ata o momento da súa xubilación, Aurora Ramilo contribuíu a situala na vangarda dos espazos educativos. Conta cos recursos necesarios para adaptarse ás novas formas de informarse e aprender e con recursos para todo tipo de actividades, intereses e capacidades. Ao acto no que se descubriu a placa co nome de “Biblioteca Aurora Ramilo”, asistiu o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares; a alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel; o inspector xefe, Manuel Torres; o inspector do centro, Carlos Antuña; o asesor de Bibliotecas Escolares de Galicia, Francisco Díaz; e a a sesora do CFR de Vigo, Carmen Vaz, ademais do alumnado, profesorado e equipo directivo do centro.