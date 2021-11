A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, foi convidada polo Cabildo da Catedral da Almudena para participar na procesión de Santa María A Real para a que fará unha particular ofrenda floral. Os alfombristas de Ponteareas elaborarán unha alfombra de flores, para o paso da Virxe, como as que se fan en Ponteareas con motivo da festa do Corpus Christi.

Para esta ocasión, membros da Asociación de Alfombristas de Ponteareas viaxarán o vindeiro 6 de novembro a Madrid , para confeccionar na madrugada do martes día 9 unha alfombra de flores na rúa Bailén, diante da porta do Príncipe do Palacio Real .

O deseño da alfombra garda relación co Camiño de Santiago que pasa por Madrid e une a capital de España co Camiño Francés. Camiño que, cruzando a serra de Guadarrama polo porto da Fuenfría, a 1.796 metros de altitude, é o teito dos camiños xacobeos na península.

Ao ser Ano Santo Xacobeo 2021, os alfombristas ponteareáns quixeron destacar, de forma simbólica, dúas Catedrais, a da Almudena e a de Santiago unidas polo camiño que percorren milleiros de peregrinos.

Formato cadrado

A alfombra será cadrada sobre 50 metros cadrados de superficie. As flores serán principalmente; caraveis, bugambilias, hortensias e o resto de elementos vexetais serán levados desde Galicia para confeccionala.

Esta iniciativa parte de Antonio Troncoso de Castro , veciño de Madrid, pero natural de Ponteareas, e fillo Predilecto desde 1996 da Vila do Tea, que se puxo en contacto coa Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas, para facer esta ofrenda a Santa María a Real da Almudena.”Estámoslle moi agradecidos” aseguran os artistas ponteareáns.

Igualmente, a Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas , agradécelle ao Cabildo da Catedral da Almudena, e principalmente a Jesús Junqueras Prats “que fixera posible a nosa ofrenda a Santa María la Real da Almudena”.