Seis días para recorrer un total de 1500 quilómetros en moto, con saída e meta en Salceda e visitando once concellos de Galicia, Castela e León, Cantabria e Asturias, todo cun fin social. Baixo o nome de “Kilómetros de investigación” un grupo de veciños do barrio da Feira en Salceda puxeron en marcha esta campaña co obxectivo de recadar fondos para a investigación do Síndrome de Rett, unha enfermidade rara que padece unha nena no municipio, Sofía.

E co visto bo dos pais e da autorización do Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centro de referencia na investigación de enfermidades pouco comúns, entre elas, a que padece esta salcedense, este grupo de veciños, co apoio e colaboración de diferentes empresas e tamén do Concello e da Xunta de Galicia, botáronse á estrada e fixeron máis de 25 horas de rodaxe. A veciñanza arroupounos nas xornadas de saída e chegada.

A maioría de enfermidades pediátricas teñen a consideración de minoritarias, por iso, a filantropía é o gran motor que impulsa a súa investigación O síndrome de Rett é un trastorno xenético neurolóxico e do desenvolvemento pouco frecuente que afecta á forma en que se desenvolve o cerebro e que causa a perda progresiva de habilidades motoras e da fala, afectando principalmente a nenas.