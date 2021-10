Unha quincena de representacións culturais no auditorio Lois Tobío están programadas en “Gondocultura Outono” que este ano inclúe a novidade de introducir sesións de cinema con títulos premiados en diferentes festivais e manterase o despacho de billetes electrónico para a reserva e compra de entradas.

A programación “Gondocultura Outono” foi presentada nun acto ao que asistiron o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, e o director xeral de AGADIC, Jacobo Sutil, así como o concelleiro de Cultura Juan Bas. Un acto no que, unha vez máis, quixeron aproveitar a ocasión para subliñar a importancia do papel da cultura na sociedade e a súa achega ao PIB da comunidade, así como a colaboración das administración no seu apoio.

Entre o 1 de outubro e o 5 de decembro todas as fins de semana en Gondomar terán unha cita con algunha das actividades programadas en “Gondooutono”, inaugurando o pasado venres a nova tempada de teatro a compañía Limiar Teatro e a estrea absoluta en Gondomar da súa obra “A música non amansa as Bestas”, espectáculo realizado en coprodución con residencia artística no Concello de Gondomar.

Sumaranse a esta estrea a representación, hoxe ás 21.30 horas, da recentemente premiada con catro premios María Casares “A lingua das Bolboretas” da man de Sarabela Teatro. Mañá, ás 19.00 horas, Cándido Pazó presenta o clásico “Memorias dun neno labrego” e o vindeiro sábado poderase ver “No golfo” da compañía Señora Supina coprodución con residencia artística no concello de Gondomar. Tamén se representará “Soga e Cinsa” de Aporía Escénica, “Vals para Cincinati” da mande Teatro do Ar, “Animal Sagrado”, “Cartoons” e “Bambolina”.

Este ano, por primeira vez, inclúese no programa un ciclo de cinema galego, en colaboración coa asociación Alice Guy Val Miñor, no que se proxectarán catro títulos todos eles de creadores da nosa comunidade: “9 Fugas”, “A viaxe de Leslie”, “Doghs” e “Manoliño Nguenma”.

Por último, o programa tamén inclúe a presenza da música lírica coa representación da Boheme da man de Camerata Lírica e o espectáculo de danza “Bailar Agora” que chega a Gondomar con tres premios María Casares no seu haber.

Venda de entradas

A programación desenvolverase ata o 5 de decembro no auditorio municipal Lois Tobío e o prezo das entradas oscila entre os 2,5 e os 3,5 euros, dependendo do espectáculo.

As entradas de calquera deles pódense adquirir no despacho electrónico https://taquilla.concellodegondomar.gal ata completar a capacidade permitida pola normativa sanitaria vixente nese momento.

Ademais, será obrigatorio o uso de máscara no interior e deberán manterse sentados no lugar asignado.