Co cambio de estación continúa en Soutomaior a actividade cultural. Así, dende a biblioteca Luis Seone programáronse os mércores unha serie de contacontos. O cita máis próxima será o día 20, nesta ocasión celebrarse o obradoiro “Ender´s game” baseado na novela “O xogo de Ender” para nenos de 9 anos en adiante. E o mércores 27 volverán as sesión de contos con “Contos do mundo”, dirixido a público infantil de 5 a 10 anos. Ámbalas dúas actividades serán ás 18.00 horas, con entrada gratuíta e aforo limitado.

A música seguirá tamén presente na programación de lecer de Soutomaior. Hoxe mesmo, ás 21.00 horas, na alameda Talo Río, en Arcade, o grupo De Vacas ofrecerá un concerto. Con esta actividade o Concello de Soutomaior pechará o programa “Pasiño a Pasiño, Soutomaior no camiño” no marco Xacobeo 21-22.