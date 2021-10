O Concello de Salvaterra de Miño pon en marcha a elaboración do seu Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel (PMUS), unha ferramenta de planificación da mobilidade e que ten como obxectivos favorecer os desprazamentos e modos de transporte enerxeticamente máis eficiente; potenciar, consolidar e definir novos itinerarios peonís e en bicicleta, asegurando a seguridade das persoas; mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade..., en definitiva mellorar a calidade de vida dos nosos cidadáns na búsqueda dunha mobilidade o máis sustentable posible.

O PMUS é un documento que está sendo elaborado por técnicos competentes en materia de mobilidade que será a guía de ruta das diferentes accións que o Concello realice no futuro, tendo como eixo fundamental a promoción da mobilidade a pé, minimizar o impacto do tráfico rodado, accións en materia de seguridade viaria e a recuperación de espazos para as persoas, facendo do noso concello un municipio máis eficiente, ecolóxico, saudable e moderno

Con motivo da elaboración deste plan durante varios días realizaranse diversas enquisas a pé de rúa e habilitarase un enlace para que todos os veciños e veciñas que queiran poidan facer as súas aportacións a través do enlace web: https://forms.office.com.