Os concellos da Guarda, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui volven competir, un ano máis, por ser “vilas en flor”. A cuarta edición deste recoñecemento o labor dos municipios para a mellora do espazo urbano bate récord de participantes, así estes sete da bisbarra aos que se suma tamén neste 2021 Mondariz, disputan con outros 22 concellos de toda Galicia por lograr as flores de honra.

O premio, que se materializa en cinco niveis de unha a cinco flores, é outorgado en base ao criterio dun xurado especializado formado por expertos no ámbito do paisaxismo, que estes días está de visita polas distintas vilas. O ano pasado o xurado distinguiu con tres flores a Tomiño e Salvaterra; con dúas á Guarda, Baiona, Gondomar e Salceda, e con unha a Tui.

O proxecto, organizado pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveristas do Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), persegue a mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos, así como a dinamización do sector do paisaxismo e a ornamentación. Vilas en flor, é un recoñecemento o labor dos municipios para a mellora do espazo urbano. As Vilas en Flor son aqueles pobos e cidades que destacan por unha actuación real, consciente e a longo prazo en materia de axardinamento, medio ambiente e mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Unha Vila en Flor vela polo benestar dos seus cidadáns, fomenta o vínculo entre os veciños a través dos espazos verdes públicos, é un reclamo turístico e mellora a imaxe do municipio ao distinguirse polo seu respecto do medio ambiente.

Gondomar

O xurado do certame visitou a pasada semana Gondomar, acompañado polo alcalde, Paco Ferreira, e o edil de Medio Ambiente, Brais Misa, así como polos técnicos do departamento que explicaron as actuacións executadas no último ano para avanzar na mellora ambiental e social do concello.

Os membros do xurado recibiron as explicacións sobre a memoria desenvolvida para a ocasión na que destaca a recente adquisición e limpeza da Casa Peralba para destinar a usos sociais da veciñanza nun futuro. “Un investimento importante para o noso concello e que reverterá na mellora non só do seu aspecto se non tamén da calidade de vida dos nosos habitantes”, manifestou o rexedor.

Nesa mesma dirección, sinalaron a construción do novo parque canino-lúdico atendendo a unha demanda social existente na maior parte das localidades como é a dotación de espazos para o uso e goce das mascotas, que neste caso completouse cun parque biosaudable. Suma Gondomar, en busca desa terceira flor, a mellora das zonas verdes coa inclusión de novas xardineiras ornamentais, como a que loce nas inmediacións do campo de fútbol de As Cercas.

O alcalde mostrou a súa confianza en crecer este ano nunha flor de honra máis de “Vilas en Flor” e reiterou o seu compromiso firme “de seguir traballando por facer de Gondomar unha localidade sostible e referente en materia de dinamización ambiental e paisaxística”.

Esta é a terceira edición na que participa Gondomar, que o pasado ano foi distinguido con dúas flores de honra polo “gran esforzo en dixitalizar as zonas verdes e as boas actuacións non núcleo urbano”.

Salceda de Caselas

Uns días antes, o mesmo xurado, que está composto por profesionais voluntarios de recoñecido prestixio dos sectores dos viveiros, os centros de xardinaría, a xardinaría e o paisaxismo, o turismo, a cultura e outros ámbitos relacionados con este programa na rexión galega, estivera en Salceda de Caselas para valorar de primeira man a posible concesión do recoñecemento a vila, nun percorrido no que estiveron acompañados da alcaldesa Verónica Tourón, a tenenta de alcaldesa Loli Castiñeira e a concelleira de Turismo, Lucía Pereira.

Dende o goberno local lembra que a pasada edición Salceda obtivo dúas flores e remarcan a importancia deste galardón que premia a traxectoria e as accións levadas a cabo polos municipios galegos na mellora e potenciación dos espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá co coidado da contorna.

Tomiño

Na mesma semana, membros do xurado acudiron tamén a Tomiño para coñecer os avances do municipio en materia medioambiental e paisaxística.

Acompañados polos concelleiros de Obras, Alexandre Pérez, e de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro, ademais de polo técnico municipal da Eurocidade Cerveira-Tomiño, Xabier Macías, a visita comezou cunha reunión no consistorio municipal, onde se comentaron as intervencións e os cambios realizados no municipio durante o último ano. As zonas verdes dos núcleos urbanos de Tomiño e Goián ascenden a 56.576 metros cadrados de superficie, un 28% de aumento con respecto ao ano anterior.

A primeira parada foi a plantación realizada no espazo anexo ao Centro de Servizos Sociais, unha área na que se levou a cabo a plantación de 67 novas árbores.

En 2020, Tomiño e Salvaterra lograron 3 flores, A Guarda, Baiona, Gondomar e Salceda dúas e unha Tui

O seguinte espazo visitado foi a estrada de entrada á parroquia de Estás, unha área recentemente intervida na que se priorizou o uso peonil do espazo público, aumentando a seguridade viaria e establecendo un tramo de plataforma única nas inmediacións da escola infantil. Neste senso, destaca especialmente a creación dun espazo público no que a mellora paisaxística é un aspecto fundamental, coa plantación de case 40 novas árbores. No traxecto tamén se aproveitou para apreciar as intervencións de ornamentación realizadas en algunhas das rotondas como a situada no inicio da Avenida República Arxentina, na estrada PO-552, ou a de Goián, no comezo da vía de alta capacidade.

A última intervención visitada foi a realizada no núcleo urbano de Goián, un proxecto no que destacou especialmente o gran aumento do espazo público de preferencia peonil, que pasou de 7.150 a 43.800 metros cadrados, e no cal se crearon zonas e espazos verdes, con 118 novas árbores introducidas e a recuperación dunha carballeira de 7.000 metros cadrados. Asemade, na intervención tamén destaca a ampliación do recinto do colexio Pintor Antonio Fernández, con máis de 1.500 metros cadrados de zonas verdes e a creación de tres aparcadoiros municipais nos que se plantaron 50 carballos.