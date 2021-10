A reparación do valado da pista polideportiva do Parque Público A Canuda está rematada. Deste xeito, a pista loce agora unha imaxe renovada e segura para a práctica deportiva.

Por outra banda, tamén están en conclusión as obras na zona da piscina municipal para o cambio do peche perimetral e as beirarrúas. En toda esta área medrará unha nova herba, unha obra que o goberno local confía, que se a situación sanitaria o permite, se poda gozar o verán 2022, xa que neste a piscina non se abriu.

Antes do fin deste 2021 procederase á instalación de tres plataformas de “skate” na zona do foso, para completar un espazo moi utilizado por rapaces e rapazas.

Igualmente, é preciso o cambio da rede que rodea as pistas de tenis, para a mellora de toda a instalación deportiva.