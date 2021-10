A Concellería de Igualdade quere visibilizar o CIM, Centro de Información á Muller, un recurso que, desde o ámbito local, realiza unha intervención global dirixida ás mulleres e proporciónalles asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación e información.

“Por iso, sacamos un punto de información do CIM á rúa no que contamos coa colaboración de Bea Domínguez Almeida, unha adestradora (coach) do apoderamento feminino, unha persoa motivada e positiva que conta con máis de 6 anos de experiencia ofrecendo unha moi boa asistencia e orientación ás mulleres cara ao auto-apoderamento”, segundo explican dende a concellería que dirixe Camila Moreira.

O CIM do Porriño que conta con 20 anos de experiencia ten, entre as súas prioridades, as actividades de prevención, información, asesoramento e, en xeral, a loita contra a violencia de xénero, así como a atención ás mulleres vítimas dela.