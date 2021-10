O outono é unha boa estación para iniciar novos proxectos e tamén para adquirir novos coñecementos. Desde este mes, o Museo da Ciencia do Viño, de Salvaterra, acollerá cursos formativos organizados polo Concello e a Cofraría do Viño do Condado do Tea e Espumosos.

O primeiro deles estrearase o mércores, 13 de outubro: Curso de iniciación á Cultura do Viño. Será de dúas sesións de tres horas cada unha. O custe é de 50 euros e poderán catarse 12 viños.

O segundo curso: “Viños de Galicia e Portugal”. Terá a mesma duración e o primeiro día será o 8 de novembro.O custe, con cata de 12 viños tamén, será de 60 euros.

O terceiro curso: “Os grandes clásicos: España, Francia e Italia”. Empezará o 29 de novembro, e o custe é de 60 euros.

Aínda por definir data para 2022, haberá outros dous cursos: WSET cualificación de nivel 1 en viños, de 9 viños a catar e 195 euros. E o WSET cualificación de nivel 2 en viños, cunha cata de 43 viños e un prezo de 595 euros.

Desenvolveranse de xeito presencial na Casa do Conde, que forma parte das instalacións do Museo da Ciencia do Viño. Os alumnos recibirán un diploma acreditativo.Inscripción en museocienciavino@concellodesalvaterra.org ou no teléfono 617148866.