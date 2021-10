Aprazado por previsión meteorolóxica adversa o venres 24 de setembro, na programación das Festas do Cristo do Porriño, o concerto Mitic xa ten fixada nova data. Será o vindeiro luns, véspera de festivo, ás 20.00 horas na praza de San Sebastián.

Mitic non é só un espectáculo musical, é un movemento cara á evolución social dun instrumento, a gaita, que estivo ligado eternamente á súa música de raíz desde a súa expansión no século XII, coa intención dun achegamento a novos públicos.

Mitic é o proxecto de expansión do instrumento máis emblemático da nosa terra, a través dun espectáculo musical único, orixinal e pioneiro, dirixido e producido polos recoñecidos músicos vigueses Álvaro e Suso Costas

Mitic é o primeiro espectáculo musical encabezado por unha gaita, onde este instrumento rompe a etiqueta de “tradicional” para converterse no violín de Candilejas, na guitarra de Brian May ou na voz de Frank Sinatra co seu inesquecible “My way”. Un paseo de 90 minutos polo pasado e o presente. Unha maneira particular e diferente de homenaxear ás máis grandes lendas da música, como son Ennio Morricone ou Freddy Mercury.

Todo isto faise realidade, grazas a unha coidada instrumentación e a un elenco de trece artistas minuciosamente seleccionado. Todos eles con gran recoñecemento e experiencia.