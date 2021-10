Os xardíns do Arquivo Histórico e a Biblioteca Pública Municipal de Baiona acolleron o acto de entrega de distinción honorífica de Filla Adoptiva a Marie Savariau Dreno, figura fundamental no Irmandamento entre a vila francesa de Pornic e Baiona.

Co obxectivo de recoñecer publicamente o traballo desinteresado de todas aquelas accións realizadas por persoas ou colectivos que leven consigo o engrandecemento de Baiona, sexan ou non naturais do municipio e cuxas traxectorias son un exemplo para a cidadanía, o Concello de Baiona cre necesario, divulgar, recoñecer e premiar a traxectoria persoal e profesional desta cidadá francesa.