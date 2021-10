Coa chegada do mes de outubro o Concello de Soutomaior pon en marcha, un ano máis, as súas escolas deportivas municipais. Unha iniciativa que, tralas restricións do pasado 2020 derivadas da pandemia da COVID-19, este ano recupera os índices de participación habituais rexistrando máis de 300 inscritos e completando os grupos dunha decena de actividades.

Dentro das actividades infantís, o grupo máis numeroso é o de “Iniciación ao deporte” con máis de 60 nenos de 3 a 8 anos. Tamén destacan os grupos de baloncesto, multideporte, ximnasia rítmica e patinaxe. Na modalidade de adultos o deporte máis solicitado foi o pádel, superando os 75 inscritos, aínda que tamén se completaron os grupos de tenis e de AFA (Actividade física para adultos).

Debido ao enorme volume de inscritos, e coa intención de que o menor número de participantes quedase fóra, modificáronse minimamente algúns grupos e horarios dos deportistas tendo en conta que a preferencia era para os empadroados no Concello de Soutomaior.

Cada actividade conta en cada sesión cun mínimo dun monitor titulado e os grupos sempre estarán suxeitos ao protocolo sanitario que marque a Xunta de Galicia en relación ao deporte recreativo. No interior do pavillón será obrigatorio o uso de máscara para todos os participantes que ademais contan cun seguro de accidentes deportivos.

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, visitou esta semana aos mozos participantes para darlles a benvida ás escolas deportivas municipais e expresou a súa satisfacción “por ir pouco a pouco recuperando a normalidade e poder dar de novo unha resposta á infinidade de veciños de todas as idades que desfrutan do deporte”.