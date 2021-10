A casa consistorial da Cañiza acolle desde esta semana a exposición de pintura acrílica “Voa con nós” da Asociación de Saúde Mental Avelaíña. A mostra pode visitarse de 8.00 a 15.00 horas no concello cañicense ata o 30 de novembro. A inauguración correu a cargo do alcalde Luis Piña e dos profesionais de Avelaíña.

A exposición representa a metamorfose de Avelaíña, “a través de creacións cheas de sentimentos, medos, amor e sobre todo de logros para comezar a voar”.

Está estructurada en tres partes: “de eiruga a crisálida”, “O Voo da Avelaíña” e “ Outras Ás, Outras Cores”. Cada unha destas temáticas representan un momento e unha fase particular do estado emocional dunha persoa: o medo do primeiro contacto co lenzo en branco que da paso á posibilidade de crear, de expresar e sobre todo de divertirse confiando nas posibilidades de cada un. A segunda etapa representa o camiño realizado e a liberdade para crear coas técnicas adquiridas e a terceira e última fase “outras ás, outras cores”, ven sendo unha pequena mostra doutras obras elaboradas mediante técnicas diferentes como o pirograbado, lá e cravos.

Unha emotiva e expresiva mostra pictórica que segundo manifestou o alcalde na inauguración “nos axuda a empatizar todavía máis co impagable traballo desenvolvido pola asociación entre os nosos veciños”.

Avelaiña Saúde Mental leva traballando na Cañiza dende 2016 pero non foi até este 11 de xuño de 2021 cando o Concello asinou coa asociación un convenio de colaboración para que continúe atendendo á veciñanza da Cañiza que o precise. O Concello aporta 1.825 euros ao ano.