Unha decena de espectáculos de danza, teatro e música dirixidos tanto a público adulto coma infantil conforman a programación cultural de outono ideada polo Concello de Tui. Un acto, o de presentación, no que ademais do alcalde, Enrique Cabaleiro, e da concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, estivo presente o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, referiuse a programación coma “moi ambiciosa” con “contido de calidade” e amosou o compromiso do Concello de Tui coa cultura avanzando que seguirán traballando en vindeiras citas e programacións.

A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, explicaba que tras a programación do verán “comezamos a programación de outono (o pasado venres, 1 de outubro) cunha obra de Marta Alonso, con tres Premios María Casares, comezamos cun evento de luxo, e remataremos o 3 de decembro con algo novidoso para o Concello de Tui coma é un evento lírico da man de Camerata Lírica”. A capacidade no teatro tudense é do 45%, é dicir 250 butacas, para que “o público se sinta cómodo”. E coma novidade anunciou a posta á venda das entradas xa para todos os espectáculos.

O director da Agadic incidiu na “calidade e cantidade da actividade cultural” do Concello de Tui” destacando “o coidado co que se fan as cousas, con dialogo continuo connosco, facendo que a cultura siga sendo segura”.

Logo de “Bailar Alonso” de Marta Alonso, a danza volverá a estar presente, para público infantil, o 12 de novembro con Transpediante con “Nina Ninette”.

O teatro, para público adulto, chegará da man de Ibuprofeno Teatro con “O Mel non caduca” o 15 de outubro, e co Centro Dramático Galego que iniciará en Tui a xirada de “O Charco de Ulises” o 5 de novembro. O público infantil puido gozar onte coa obra “Aibó” de Compañía Eléctrica, e volverá a facelo con “Orfeo” de La Canica o 26 de novembro, nun espectáculo que recibiu o Premio Fetén 2020 á mellor proposta dun clásico.

Dous son os concertos previstos nesta programación de outono. Amancio Prada actuará no teatro municipal o 2 de novembro con “Camiño do Meu Contento”, e Tanxugueiras traerá a Tui a súa xira de “Contrapunto” o 19 de novembro. Amais Golfiños achegará o concerto infantil “O soño dos golfiños” o 22 de outubro.

Venda de entradas

As entradas para todos os espectáculos pódense adquirir en www.tui.gal ao prezo de 8 e 6 euros para as actividades dirixidas a público adulto, e de 4 e 3 euros para as destinadas a público infantil.