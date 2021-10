Co gallo da celebración do 75 aniversario do falecemento Antonio Palacios dende o Concello do Porriño organizouse unha serie de visitas guiadas teatralizadas, que percorren as obras realizadas polo arquitecto porriñés no casco urbano: Botica Nova, Fonte do Cristo, Edificio do Concello e Templete da Rede de San Luis, con acompañamento musical de gaiteiro e tamborileiro da Asociación Cultural Lumeirada. Lucho Penabade e Tero Rodríguez (Os Quinquilláns) son os encargados de interpretar a Antonio Palacios, que volve ao mundo dos vivos para acompañar nas visitas a súa obra arquitectónica na súa vila natal, e a Corona González, fotógrafa pioneira e mecenas de obras benéficas

Para este mes de outubro están programadas visitas todos os sábados, con saída ás 12.00 horas dende o templete (diante do cemiterio municipal). As prazas son limitadas e é preciso inscribirse previamente enviando un correo electrónico ao enderezo inscricionscultura@oporrino.org con nome e apelidos, número de teléfono de contacto e indicar no asunto “Inscrición visita teatralizada Antonio Palacios”.