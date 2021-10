Comezou a pasada fin de semana e continuará ao longo de todo o mes ata a súa clausura o 30 e 31 de outubro. Tui celebra a I Feira da Cabaza con exposicións, demostracións gastronómicas e visitas guiadas. Areas, Baldráns, Caldelas, Guillarei, Paramos, Pazos de Reis, Pexegueiro, Randufe e Rebordáns acolllen de forma simultánea e paralela exposicións de cabazas e actividades relacionadas con este produto da man de asociacións culturais e veciñais en cada unha delas. Unha mostra de produtos que vai medrando semana a semana, e na que se poden ver múltiples variedades de cabazas, algunhas de gran tamaño. Paramos e Caldelas acolleron a ruta inaugural no tren turístico da Eurocidade, no que viaxaron polas parroquias as autoridades e membros da organización. Esta fin de semana (hoxe en Guillarei e mañá en Rebordáns) e as vindeiras repetiranse estes percorridos para que o público en xeral poida achegarse as distintas mostras abertas nos centros culturais.

A feira pecharase o sábado 30 e o domingo 31 de outubro en Tui centro cunha gran exposición e venda de cabazas e actividades paralelas con obradoiros tanto para público infantil coma adulto. A cabaza será a protagonista das receitas que cociñarán os chefs Iván Méndez e Alejandro Iglesias dentro do proxecto Eurochef de Eurural. Tamén o tudense Miguel Rodríguez, xefe de cociña do Parador de Tui e Baiona, fará unha demostración gastronómica con este produto. Súmanse a esta iniciativa os establecemento de restauración que durante o mes de outubro incluirán nas súas cartas pratos con cabaza.