Integrantes da Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas e alfombristas de Bueu viaxaron a México esta semana para participar no VI Encontro Internacional de Alfombristas que se celebrou en Uriangato, con motivo das festas de San Miguel Arcanxo.

As delegacións internacionais do Salvador, Panama, Nicaragua, Guatemala , Polonia e México tamén participaron e son membros da Comisión Xestora de Entidades Alfombristas do Camiño de Santiago que preside e lidera Ponteareas.

A alfombra realizada pola delegación de España recolleu símbolos de San Miguel Arcanxo como é a súa característica espada e, a ambos os dous lados do tapiz, crearon dous elementos deste ano Santo Xacobeo, de Santiago, como son a cuncha do peregrino e o bastón coa cabaza.

Bordeando a alfombra incluíronse os escudos de Uriangato, Galicia, o logo o da Comisión Xestora de Entidades Alfombristas do Camiño de Santiago, e o Logo do Xacobeo 2021-22.

A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas agradece ao Presidente Municipal de Uriangato, Guanajuato, México, Anastacio Rosiles Pérez, a invitación para participar neste sexto Encontro Internacional de Alfombristas 2021 en honra a San Miguel Arcanxo así como ao resto das delegacións internacionais pertencentes á Comison Xestora de Entidades Alfombristas do Camiño de Santiago.