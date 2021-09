O Concello de Salvaterra de Miño celebrou a súa sexaséxima segunda Festa do Viño do Condado do Tea a última fin de semana de agosto, logo de que o verán pasado os organizadores decidiran non festexala pola COVID-19. Aínda que comedida por estarmos en pandemia e sen moitas das súas actividades insignia, Salvarterra puido contribuír a divulgar un ano máis “a cultura do viño” e os valorados caldos que se elaboran nas adegas da subzona do Condado do Tea.

Foron 14 adegas as que celebraron catas comentadas cun aforo limitado. As adegas tamén ofreceron visitas para explicar in situ o proceso de elaboración dos seus viños. Foron 6 as que , con reserva previa, se abriron para mostrar as súas instalacións.

O túnel do viño, con reserva previa no Museo da Ciencia do Viño, foi unha oportunidade para degustar 27 caldos da comarca.

A cata na procura dos deliciosos do ano fíxose nesta edición con 13 expertos a porta pechada por seguridade sanitariaa. Os catadores mostráronse moi satisfeitos coa calidade xeral dos viños presentados “e comentouse de forma máis concreta que lles sorprendeu a calidade das Rías Baixas condado”, asegurou Ramón Huidobro, secretario general de la D.O. Rías Baixas e coordinador da cata,. “De feito, as puntuacións son mellores nos condados que nos monovarietales”, engadiu. Nun debate posterior á cata, a conversación centrouse na necesidade de potenciar os viños de elaboración con varias variedades na comarca do Condado, “porque dan un valor diferencial con respecto ao resto dos viños, e loxicamente comercialmente falando achegan unha diferenza porque podes ofrecer un produto distinto que só se ten nesta comarca” engadiu o representante do consello.

Esta festa, declarada de interese turístico de Galicia en 2016, incluíu tres concertos gratuítos na Praza do Concello protagonizados pola Banda Crebinsky, Susana Seivane e A Roda.

O Concello de Salvaterra de Miño desexa celebrar unha Festa do Viño do Condado do Tea con toda a súa transcendencia en canto a seguridade sanitaria o posibilite.