O Concello de Nigrán retomou esta semana con 130 persoas os cursos de maiores “Envellecemento activo” paralizados dende marzo de 2020 por mor da COVD-19 no centro da terceira idade da Ramallosa. Este programa integral para a prevención do deterioro cognitivo e benestar físico e emocional, dirixido a maiores de 60 anos e pensionistas empadroados no municipio, iniciouse coa totalidades das prazas cubertas. Nesta nova edición o Concello ofrece catro talleres para exercitar a memoria, dous de ‘Vivilo Corpo’ e catro de informática.

“Temos que volver pouco a pouco á normalidade, o illamento provocado pola COVID-19 supuxo un deterioro importante nos nosos maiores e toca recuperar o tempo perdido, seguir apostando por políticas que garantan a calidade de vida dos maiores, tamén con turismo social, e mesmo o centro especializado en demencias neurodexenerativas en Panxón para os que si teñen deterioro cognitivo”, indica o alcalde de Nigrán, Juan González.