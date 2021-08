O Concello de Cerdedo-Cotobade ten preparado para esta fin de semana alternativas de sendeirismo, xogos, obradoiros, teatro e moita música dirixida a todas as idades. Todo o programado conta coas medidas de prevención e protocolos COVID.

A Praza da Chan será o lugar de encontro para goce da veciñanza e os visitantes.

Con motivo da festividade de San Roque as actividades te cine e teatro xa comezaron o xoves pero prolongaranse ata o l uns, 23 de agosto.

O Concello de Cerdedo-Cotobade propón unha ruta de sendeirismo, mañá a partir das 18.00 horas, que sairá da Praza do Concello. Ademais, entre as 16.00 e as 20.00 horas será posible divertirse con xogos e obradoiros da Praza da Chan. Unha alternativa pensada para a cativada pero tamén para as familias en xeral.

Mañá, 22 de agosto, dobre proposta; teatro e concerto de grandes temas da música nacional e internacional. Ás 19.00 horas, a Praza da Biblioteca , en Carballedo, acollerá ás 19.00 horas a obra “Rosalía. O lugar onde medran as poetas”. Esta Rosalía é unha obra de muller pensada para nenas e nenos de Primaria e para as súas familia. A protagonista conta que a infancia é o lugar onde crecen os poetas: entre a rebeldía, as lecturas, a curiosidade, o xogo e as cancións con rimas e sen autor.

Máis tarde, ás 21.00 horas, o grupo La Franga dará un concerto na Praza da Chan. Será un concerto de versións do dúo formado polos guitarristas e profesores Fran Brea e Jorge Villar que tocarán os mellores temas do pop-rock desde os anos 60 até hoxe.

Na fin de semana non acabarán as propostas de lecer para este agosto en Cerdedo-Cotobade. O luns, 23 de agosto, o grupo Broken Peach subirá ao escenariona Praza da Chan ás 20.30 horas, unha hora pensada tamén nos que non están de vacacións e ao día seguinte teñan que madrugar para ir traballar.

Broken Peach é un cuarteto de voces con baixo, batería, guitarra e teclados que interpretan temas clásicos de rock, pop e soul.

En caso de choiva, todas as actividades trasladaríanse ao pavillón de Carballedo.