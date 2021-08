Os porriñeses e porriñesas poden facerse coa súa acreditacións de vacinación contra a COVID-19 no primeiro andar do edificio do Centro Cívico Municipal, no Porriño, onde está en funcionamento un punto de tramitación e recollida deste documento desde este mes. Trátase dunha colaboración que presta o Concello, a petición da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, que solicitou a cooperación municipal cedendo un local para esta oficina.

É atendida por persoal contratado polo Sergas. Non é precisa cita previa e atenden desde as 8.00 ata as 15.00 horas. A oficina estará operativa ata o martes 31 de agosto, segundo as primeiras previsións.