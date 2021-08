Nigrán acollerá hoxe as súas últimas actuacións do II Parrulas Fest, que tanto leva sorprendido e feito rir a pequenos e maiores, desde o mércores, no esteiro da Foz de Ramallosa.

Polo festival, producido desde a cooperativa Charlatana e dirixido a público infantil e familiar, pasaron e pasarán dez das mellores compañías galegas de artes escénicas (maxia, circo, acrobacias, teatro e outras disciplinas) ademais da maga, actriz e show-woman xerezana Lola Mento, que actúa esta tarde como artista convidada que chega desde Andalucía.

Ao igual que en 2020, esta segunda edición é de aforo limitado e conta con todas as medidas de seguridade Covid-19. Hoxe ás 12.00 horas actuará O Mago Paco co seu espectáculo “Patapatun tun tun”. Ás 20.00 horas será o turno de Lola Mento e, ás 21.30 horas, Peter Punk Pallaso e Gala a favor de Pallasos sen Fronteiras.

“Este festival ven para quedarse, agardamos que no 2022 sexa xa sen restricións”, desexou o alcalde, Juan González.