O Concello de Nigrán rendeu a súa particular homenaxe este mércores a Adrián Ben, primeiro atleta español finalista olímpico na proba de 800 metros en Tokio. O deportista, natural de Viveiro, veranea ininterrumpidamente coa súa familia desde hai 20 anos no Camping Praia América, lugar que mencionou nos medios de comunicación de todo o mundo xusto despois de acadar a súa quinta posición na carreira. Precisamente foi a Nigrán a onde se dirixiu desde Xapón tras as Olimpiadas. Por este motivo, o rexedor de Nigrán e o edil de Deportes aproveitaron a chegada de Ben ao camping para trasladarlle as felicitacións do Concello e achegarlle o Libro de Honra para a súa firma, ademais de agasallado cunha peza conmemorativa de Nigrán. Ao acto acudiron as grandes promesas da Sociedade Atlética Val Miñor, que lle levaron unha camiseta actual da carreira popular Nigrán Area que Adrián tantas veces disputou. “Desde que cumprín 3 anos non faltei ningún verán a este camping, son moi feliz aquí, teño un grupo de amigos de toda Galicia que nos vemos cada ano” dixo o atleta.