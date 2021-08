O Festival Arraianos celebrará unha edición especial Xacobeo durante dez días en Tui; do venres 27 de agosto ao domingo 5 de setembro.

É un festival que naceu para fomentar a cultura, o turismo, a historia e, así, a vida da cidade de Tui. Incluirá actividades e espectáculos baseados na Idade Media e fará especial fincapé no Camiño de Santiago.

“A lenda do peregrino” estenderase durante todo o festival e a cidadanía de Tui terá que atopar o tesouro agochado polo peregrino Nicola Albani.

“Concurso Arraianos”. Os establecementos tudenses e os seus clientes terán que caracterizarse para gañar. Os locais poderán lograr o Trofeo Arraiano e os clientes premios de 300 euros para consumir no comercio local. Para participar os clientes deberán facerse un selfie e publicalo no local participante ao que lle queira dar o seu voto, etiquetar á @asociacionarraianos e engadir o cancelo #festivalarraianosxacobeo2021. Gañará o establecemento con máis fotos subidas e o cliente con máis “me gusta”.

“Ceas medievais”. As familias, caracterizadas de medievais, seberán subir unha foto pública do menú e deles vestidos e tamén etiquetar á @asociacionarraianos e engadir o cancelo #festivalarraianosxacobeo2021. O premio é de 1.000 euros para consumir no comercio local.

“Receitario medieval”. Os establecementos hostaleiros deberán crear unha receita baseada nunha medieval e servila como tapa os venres e sábados do festival.

“Visitas teatralizadas”. Oito actores ensinarán de maneira amena a historia e o patrimonio. Serán o sábado 4 e o domingo 5 de setembro ao longo do día. Haberá un total de sete pases cada día. Entrada gratuíta por orde de chegada.

Outros festivais

Por outra banda, a Eurocidade Tui-Valença acollerá o 9, 10 e 11 de setembro o MUMI, Músicas no Minho, Encontro Profesional de Música Galiza-Portugal.

E xa comezado o outono, do 22 ao 26 de setembro celebrarase en Tui o Play-Doc, o Festival Internacional de Documentais de Tui.