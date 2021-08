O Concello de Ponte Caldelas volve apostar un verán máis polo formato “Noites de Terraza” que tanto éxito tivo na edición anterior por permitir gozar de balde de boa música ao mesmo tempo que se colabora cun dos sectores máis castigados pola pandemia da COVID-19, o da hostalería.

Ao aire libre e co aforo controlado a través das mesas da hostalería, autorizadas previamente polo Concello de Ponte Caldelas, continúan as actuacións musicais na Alameda de Ponte Caldelas.

As “Noites de Terraza” poden gozarse os venres e sábados, a partir das 21.30 horas, na Alameda de Ponte Caldelas e tamén na Praza de España. Contan cunha iluminación especial similiar á instalada o ano pasado. Grazas ao sistema de megafonía instalado polo Concello o ano pasado, o son pode escoitarse en ambos espazos á vez.

En Ponte Caldelas ofrécese un entorno controlado, con aforo limitado e respectando as todas as medidas hixiénico-sanitarias contra a Covid-19 polo ben de todas e todos. Son un total de tres meses nos que poderemos volver a gozar da nosa Ponte Caldelas entre música, conversas e sabendo que a nosa responsabilidade individual e colectiva. Porque todos queremos o mellor para o noso concello e para todas as persoas que vivimos nel, así como para o noso comercio, a nosa hostalería e para todos os negocios locais”.

Axenda

Hoxe, ás 21.30 horas, música flamenca a cargo de Andalu-sí, na alameda.

Mañá, ás 13.00 horas, sesión vermú coa Banda de Música Cultural de Barro. E, pola noite, ás 21.30 horas, concerto de Milladoiro. Ambas na Alameda de Ponte Caldelas.

A finde semana seguinte a música continuará. O venres 27, ás 21.30 horas, na alameda, Mariachis de Leonardo Flores. Sábado 28, ás 13.00 horas, sesión Vermú coa Banda de Música Cultural de Mondariz. E pola noite, ás 21.30 horas, Son das Tabernas .

O domingo 29, ás 13.00 horas, haberá sesión vermú coa Banda de Música Unión Musical de Tenorio. Pola noite, ás 21.30 horas, música a cargo de Samudra Trío, tamén na alameda.

O luns, 30 de agosto, haberá sesión vermú, ás 13.00 horas, coa Banda de Música Cultural de Arcade. Pola noite, ás 21.30 horas, música a cargo de Son de Ponte Caldelas. Todo na alameda.

O martes 31 de agosto, máis música, ás 13.00 horas, na sesión vermú coa Banda de Música Municipal de Redondela. Á tardiña, ás 20.30 horas, procesión das Dores acompañada polos Coribantes de Buchabade e a Banda de Guerra da Brilat. E a continuación, ás 21.30 horas actuación de Jugoness, na alameda.

Chegado setembro, o venres 3, ás 21.30 horas, música a cargo de A Resaca de Massiel. O sábado 4, Miriam Sandoval Trío, ás 21.30 horas, tamén na alameda.

O venres, 10 de setembro, música a cargo de Sala Velatoria, ás 21.30 horas, na alameda, e o sábado 11, `´as 21.30 horas, Ella Dice.