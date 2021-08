O Concello da Guarda inaugurou esta semana a exposición de fotografía “Facedoras do Baixo Miño” de Mar Caldas, artista visual que recompilou o traballo en feminino desta comarca. A exposición estará na sede do concello ata o 1 de setembro.

Hoxe continúa a II Feira do Libro Luso Galaico da Ribeira do Miño, na Praza Avelino Vicente. Este evento repítese tras a boa acollida acadada o ano anterior. A feira inclúe presentacións de libros, relatorios históricos, contacontos, ademais da exhibición e venda de libros editados en ambas marxes da fronteira.

A feira poderá visitarse hoxe de 11.00 a 14.00 horas e de 18.30 a 21.30 horas.

A primeira hora, ás 11.30, están previstos contos para a cativada. Ás 12.00 hoars será a presentación do libro “O Carocho do Río Miño” de Brito Ribeiro

Ás 12.40 horas está programado o Concerto pela Academia de Música Fernandes Fão.

Pola tarde, ás 18.30 horas, recital de poesía de obras de autores da Ribeira Minho-Krisálida. Ás 19.30 horas, palestra “A construção da fronteira na Idade Média” de Silvia Cernadas Matinez.

A II Feira do Libro Luso Galaico da Ribeira do Miño finalizará hoxe na Guarda pero continuará mañá aínda en Caminha, de 16.00 a 00.00 horas (hora española), na p raça Conselheiro Silva Torres.

Guadi Galego

E por último, a axenda cultural do mes de agosto na Guarda pecharase co gran concerto de Guadi Galego no porto da Guarda o 28 de agosto, ás 21.30 horas.

O concerto de Guadi Galego enmarcado dentro do programa Musigal da Deputación de Pontevedra. Será un dos últimos da xira da cantautora de Cedeira como presentación do seu disco “Costuras”. O concerto na Guarda será aínda máis enriquecido que os seus anteriores, co saber acumulado neste intenso verán asegurando un espectáculo único para os seus seguidores e aqueles que queiran achegarse a coñecela. As entradas están dispoñibles na páxina web: www.woutick.es.

O vindeiro mércores, 25 de agosto, nova visita teatralizada no Monte Santa Trega a cargo dos Quinquilláns, con dous pases, ás 18.30 e ás 20.00 horas, desde o Castro Santa Trega. Reserva en centrocultural@aguarda.es.