Un dos concertos máis agardados do verán chega esta noite a Gondomar: “Mitic, el espectáculo”, que poderá gozarse a partir das 22.30horas. Espectáculo musical encabezado por unha gaita que rompe a etiqueta de “tradicional” para converterse no violín de Candilejas, na guitarra de Brian May ou na voz de Frank Sinatra co seu inesquecible My way. Serán 90 minutos para percorrer, a través da música, o pasado e o presente. Mesmo evocando os anos 30, tocarán un tango ao son de “El día que me quieras”. Un show para todos os públicos, tamén para rockeiros con temas ochenteiros como The Final Countdown ou temas de Guns N´ Roses.

Mañá a programación cultural continuará con “Orientaventura descubre Gondomar” en sesión de mañá e ao solpor de novo música na Praza da Paradela, a partir das 20.00 horas, co concerto de acordeón de Argonat Band.

Festival de Circo

A programación cultural continuará a fin de semana vindeira cun dos eventos máis agardados pola cativada, o Festival de Circo. O venres, 27 de agosto, a compañía de Granada Vaivén Circo presentará o seu espectáculo “Esencial” a partir das 21.00 horas na Praza da Paradela. No mesmo lugar e á mesma hora, o sábado 28 de agosto, “Los viajes de Bowa” La Gata Japonesa. O domingo, tamén ás 21.00 horas e na Praza da Paradela, “Orquestra de Malabares” Trasediante acompañada da Banda de Música de Vincios.

Chegado setembro,a fin de semana do 4 e 5 de setembro celebrarase o Festival de Danza e Artes do Corpo. Ademais, o sábado 4, Gondomar acollerá unha actividade sobre o Camiño de Santiago e o domingo, 5 de setembro, celebrarase na localidade Deporienta. Tamén está previsto para o domingo, 5 de setembro, o concerto “Suelen Estar Quartet”.