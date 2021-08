A Asociación de Palilleiras de Mos expón no Pazo de Mos a mostra “O Camiño do Encaixe” que pode visitarse até o 11 de setembro, de 16.00 a 20.00 horas. Ademais prepara tamén un desfile de prendas feitas con este arte para o 28 de agosto.

Nas súas pezas a artesá galega Ana Rosa Lista Sebe vencella a arte de palillar co patrimonio cultural e artístico dos Camiños de Santiago a través da simboloxía e dos edificios emblemáticos das rutas xacobeas.

O programa inclúe tamén a celebración de dous obradoiros no Pazo de Mos: “Os Camiños do Encaixe I e II”, impartidos por Lista Sebe, 18 e 19 de setembro, para iniciarse ou especializarse no arte de palillar.

Na contorna do Pazo de Mos, o 28 de agosto, celebrarase un desfile con prendas do Concurso de Noveis Deseñadores, coa presenza tamén de pezas de deseño de varias firmas galegas de moda.

O programa autonómico “O Teu Xacobeo” financia estas iniciativas das Palilleiras de Mos con motivo do Ano Santo, e co obxectivo de impulsar a vertente artística, tradicional e cultural do municipio.