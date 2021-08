Tui conta con dúas áreas recreativas renovadas para lecer tanto de cativos como de adultos: A de Bornetas e a da Gándara.

A renovada área recreativa de Bornetas está situada a carón do CRA Mestra Clara Torres. O ámbito do parque infantil abrangue 346 metros cadrados e conta con pavimento de caucho continuo e céspede artificial con base amortiguante. Amais, inclúe diferentes tipos de xogos entre os que se atopan unha montaña, un arrandeadoiro de dobre asento e asento para bebés, un balancín, xogos de cesto e abella e dúas torres con escaleira colgante e muros de escalada. Tamén incorpora elementos biosaudables para o público adulto con aparellos para traballar a zona de cintura, esquís de fondo, elevadores e bicicletas estáticas.

No caso do parque da Gándara, en Guillarei, creouse unha área con dúas zonas: unha de 650 metros cadrados, con xogos, e outra de 190 onde se instalan os aparellos biosaudables e as mesas de xogos (ping-pong e xadrez). Inclúe tirolina, un arrandeadoiro tripla, dúas torres con muros de escaladas e redes de corda, outra torre con escaleiras e tobogán, unha pequena cabana, un pato, un coello e un balancín sapo.