Ocho mil hectáreas han dejado de cultivarse en Galicia en 2019. Los suelos gallegos son muy malos. Lo entendieron los frailes de los conventos estudiosos de la agricultura. En sus escritos decían que cada Ha de terreno cultivado necesitaba doscientas de monte del que se extraería sobre todo tojo para las camas del ganado y alimento del mismo.

Nuestras tierras son fruto de un inmenso esfuerzo de hombres y mujeres para mejorarlas un poco y conservarlas. Cuando leo que se han perdido 8.000 Has pienso en los años que tuvieron que trabajar generaciones para lograr que esa cantidad de suelo produjera y se hiciera herramienta de subsistencia.

Irremediablemente llegará el silencio a las aldeas vaciadas. Será malo para todos y todo, incluido el medio ambiente. Su conservación sin en el hombre es imposible.

Recuerdo cuando en Holanda en un prado apareció un tractor arrastrando un remolque que parecía un establo pequeño. Las vacas levantaron la cabeza y salieron corriendo a su encuentro. Después, de dos en dos fueron entrando en “aquello” que era una suministradora de concentrado y ordeñadora. Las vacas estaban todo el año al aire libre pastando. Aquí, en aquel entonces, se habían creado enormes granjas con vacas estabuladas, alimentadas con forrajes de fuera de la explotación, y haciendo enormes fosas de Purín que se tiraba al campo sin ningún ajuste de dosis. Aparecieron plagas como la típula y se contaminaron ríos, fuentes y suelos con gérmenes nocivos, cobre, cinc…

Lo mismo pasaba, y quizás aún pasa, con terneros de engorde estabulados en jaulas haciendo carne a gran coste y purines en demasía. Veo letreros elogiosos en los paquetes de leche “de vacas de pastoreo”. Si fuera así también en el ganado de carne esta sería mejor, más sana y costaría menos producirla pero… ¿cómo puede ser así si nos estamos quedando sin tierras de pastar y cultivar?

El final de la ganadería rentable y sostenible será si los montes vecinales en mano común son, contra lo legislación vigente, vendidos a particulares y parcelados, cuando debieran ser zonas de comunal y de pastoreo regulado.

Y una vez más hay que escribirlo. Es necesario, prohibir por ley convertir los terrenos de cultivo en explotaciones forestales. Se dice que ya existe esa legislación pero que a los que invocan a la ley magna les importan un bledo otras leyes. El Conde de Romanones decía que “ellos hagan las leyes y me dejen a mí el reglamento”. Ahora han descubierto el silencio. El silencio del “eucaliptal” que ocupa la tierra de cultivo y del monte. Ahora les basta con no aplicar leyes y callar como si no fuera con ellos. Solo hacen ruido y estruendo si pueden sacar tajada de la carne, léase cuatro votos, yendo contra comentarios razonados. Si la contestación política contra la Organización Mundial de la Salud es ponerse delante de las cámaras a hacer chuletones a la brasa, en una especie de niñería y ridiculez pasmosa que llega al punto de no encender lumbre y enseñar el esperpento con una enorme sonrisa, pues…pobres de nosotros. Y si el presidente del gobierno de España dice una frivolidad sobre la dieta de la salud colectiva entramos de lleno en el camino de la sinrazón.