O Concello de Nigrán continúa este verán co seu lema ‘Nigrán, equilibrio natural’ para presentar unha programación sociocultural de agosto no que se manteñen os principais eventos de cada ano e se engaden novidades para todo tipo de públicos e gustos.

Así, entre os festivais destaca o tradicional Chandefolk en Chandebrito o día 21 co gaiteiro Xosé Manuel Budiño; o festival da cervexa artesá, do 11 ao 15 de agosto na Alameda da Ramallosa; o Parrulas Fest para os máis pequenos na Foz, do 18 ao 21, ou Rock´n Patos para despedir o verán, o 28 na zona do mercado. Ademais, o Solpor Monteferro, previsto para xullo pero suspendido dúas veces por mor da choiva, está reprogramado para o os días 16 e 17 de agosto.

A maiores, o Concello continúa co seu programa municipal “Música nas parroquias” para manter as festas patronais con actuacións destacadas como o Grupo América en Lourido o sábado 14, A Banda da Loba nas Angustias o domingo 15 e A Roda o día 24 en Camos.

Sen dúbida, a música é a gran protagonista do verán nigranés tamén con tres concertos de Carlos Núñez, onte e hoxe, no miradoiro de Monteferro ou a través do novo Espazo Fest que continúa nos distintos pazos de Nigrán con grupos como Marlango, Tequila, Coque Malla e Mclan.

Sen esquecerse tampouco das citas habituais deste mes agosto no municipio do Val Miñor, como o regreso da baixada de carros de bolas o día 15 en Camos, a feira de Oportunidades Portobello mañá na Alameda ou diferentes roteiros guiados ao longo das vindeiras semanas. Entre as novas incorporacións destaca a feira do mel, que se está a celebrar esta fin de semana na Alameda da Ramallosa e a actuación do Mago Antón o domingo 22 en Panxón

O calendario deportivo ábrese hoxe mesmo, coa carreira popular pola praia X Nigrán-Area. Continuará co tradicional torneo de Tenis-Praia o 13, 14 e 15 e logo o de futevoley en Panxón, do 27 ao 29. Ademais, durante todo o mes, ofrécense campus deportivos para os máis pequenos en colaboración cos clubs e as actividades na praia en Patos e Praia América

“Tratamos de dar continuidade a unha programación de verán que, incluso no 2020, conseguimos manter case ao 100% cumprindo a normativa sanitaria”, destaca o alcalde, Juan González, quen novamente subliña que se trata de ocio seguro ao aire libre “sempre que estea permitido e cumprindo estritamente os protocolos”.